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رياضة

مدير الكرة في إنبي: كنا الأجدر بالفوز من الإسماعيلي.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:20 ص
الاسماعيلي وانبي
الاسماعيلي وانبي
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محمد رشاد
قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إن فريقه كان يستحق الفوز على الإسماعيلي خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، بالدوري الممتاز.

وأضاف عبدالناصر محمد ،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد» لعبنا على النقاط الثلاث أمام الإسماعيلي، وتلقينا هدفا مباغتا لكننا استطعنا تعديل النتيجة".

وأردف: "استحوذنا على اللقاء بشكل كبير، ولم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، وللأسف تأخرنا كثيرا في تطبيق تقنية الـ VAR، ولا تزال هناك بعض المشاكل الخاصة بتطبيقها".

وأشار إلى أن: "الـ VAR ألغى لنا الكثير من الأهداف هذا الموسم، ونأمل أن يتم تلافي هذه الأخطاء مستقبلا، ومستوى الفريق، متقارب جدا هذا الموسم، والفيصل يرجع إلى دور المديرين الفنيين".

وواصل:" تعليمات حلمي طولان كانت اللعب على الفوز أهم من أي شئ، وتقنية الـ VAR من المهم أن تكون موجودة لكن أتمنى أن نحد من أخطائها ".
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