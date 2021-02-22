علامات تدل على تلف الكبد.. وكيفية تخليصه من السموم

يعد الكبد عضوًا مهمًا في الجسم يؤدي مجموعة واسعة من الوظائف من إزالة السموم إلى إنتاج وإفراز الصفراء إلى تنشيط الإنزيمات، تشمل بعض وظائف الكبد الأخرى: "إنتاج البروتينات الأساسية والكوليسترول".











وفقا لموقع timesofindia من العلامات التي تدل على تلف الكبد هى الحساسية المتكررة وسوء التغذية وضعف الشهية والتعب وعدم انتظام الهضم وتغير لون الجلد وارتجاع الحمض وحرقة المعدة.





عادات الأكل غير الصحية





تسبب عادات الأكل غير الصحية مثل تناول الأطعمة السريعة والأطعمة المقلية والأطعمة السكرية فى مساعدة الكبد على التخلص من السموم الكبد في التخفيف من العديد من هذه المشاكل





تعتقد أخصائية التغذية المشهورة Sandhya Gugnani أنه إذا قللت من الأطعمة السريعة جنبًا إلى جنب مع الكحول والتدخين ، وممارسة الرياضة يوميًا يمكن أن تساعدك في تطهير الكبد.





إليك أبرز االحيل التى تساعد الكبد على التخلص من السموم







الكركم

توففى عن السكر

الأطعمة المصنعة





الخضر الورقية الداكنة

الكركم هو التوابل الرائعة التي تساعد في إزالة السموم من الكبد. يساعد في تعزيز الإنزيمات التي يمكن أن تطرد السموم الغذائية من الجسم. تناول نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع رشة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح.تجنب سكر المائدة والسكريات المضافة الأخرى. تعمل السكريات المضافة على تثبيط قدرة الجسم على إنتاج بعض الإنزيمات اللازمة لعملية إزالة السموم وتسبب ارتفاعًا في نسبة الجلوكوز في الدم وإفراز كميات كبيرة من الأنسولين. حافظ على تناول السكر يوميًا عند 20-30 جرامًا أو أقل.ابدأ في التخلص من الأطعمة المصنعة مثل حبوب الإفطار والأطعمة المجمدة من نظامك الغذائي!تحتوي الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والجرجير والخردل والقرع المر والهندباء على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد بشكل طبيعي عن طريق التخلص من السموم من الجسم.