منها تلف الكبد.. عادة يتبعها أصحاب الأوزان الزائدة تسبب 8 مخاطر صحية

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1. تلف الكبد

يكافح العديد من الأشخاص حول العالم لإنقاص الوزن، لكن النظام الغذائي والتمارين الرياضية ليسا كافيين حقًا لبعضهم، لذا يبحثون عن المكملات الغذائية مثل حبوب الحمية أو حارقات الدهون ومع ذلك، يتجاهل الكثير من الناس الآثار الجانبية السيئة التي قد تسببها بعض هذه الحبوب مثل تلف الكبد، وفقًا لهذه الدراسة.

2. مشاكل في الكلى



3. الأرق

4. ارتفاع ضغط الدم

5. الإسهال

أحد الآثار الجانبية العديدة لما يسمى بحبوب التخسيس. والإصابة بالإسهال لفترة طويلة من الزمن يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

6. نزيف في المستقيم

7. زيادة معدل ضربات القلب

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب لا تعرف عنها شيئًا، فإن حبوب الحمية ستكشف لك عنها.



8. الصداع