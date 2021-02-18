منها تلف الكبد.. عادة يتبعها أصحاب الأوزان الزائدة تسبب 8 مخاطر صحية

قد تكون حبوب إنقاص الوزن مغرية جدًا للأشخاص الذين يعانون من التحكم في وزنهم أو محاولة فقدانه. سيحاولون غالبًا أي شيء وكل ما في وسعهم لفقدان الوزن، ولكن ليست كل هذه الخيارات صحية أو جيدة بالنسبة لنا.. إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض مخاطر ما تسمى بـ "حبوب انقاص الوزن".
2. مشاكل في الكلى
الكلى ضحية أخرى لحبوب إنقاص الوزن
3. الأرق
يعد الأرق من الآثار الجانبية المحتملة الأخرى لحبوب الحمية.حيث تحتوي الكثير منها على منبهات قد تبقيك مستيقظًا في الليل، خاصة إذا كنت قد تناولت بالفعل منبهات أخرى مثل القهوة.
4. ارتفاع ضغط الدم
حبوب منع الحمل يمكن أن تسبب عددًا من الآثار الجانبية - ارتفاع ضغط الدم هو أحدها.
5. الإسهال
6. نزيف في المستقيم
وفقًا لهذه الدراسة، يمكن لبعض أدوية إنقاص الوزن أن تسبب نزيف المستقيم ومن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها وعدم تمديد الفترة الزمنية التي تتناولها.
8. الصداع
الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول حبوب الحمية مثل Iorcaserin وContrave . إذا ظهرت أي أعراض، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأنها.
1. تلف الكبد
يكافح العديد من الأشخاص حول العالم لإنقاص الوزن، لكن النظام الغذائي والتمارين الرياضية ليسا كافيين حقًا لبعضهم، لذا يبحثون عن المكملات الغذائية مثل حبوب الحمية أو حارقات الدهون ومع ذلك، يتجاهل الكثير من الناس الآثار الجانبية السيئة التي قد تسببها بعض هذه الحبوب مثل تلف الكبد، وفقًا لهذه الدراسة.
2. مشاكل في الكلى
الكلى ضحية أخرى لحبوب إنقاص الوزن
3. الأرق
يعد الأرق من الآثار الجانبية المحتملة الأخرى لحبوب الحمية.حيث تحتوي الكثير منها على منبهات قد تبقيك مستيقظًا في الليل، خاصة إذا كنت قد تناولت بالفعل منبهات أخرى مثل القهوة.
4. ارتفاع ضغط الدم
حبوب منع الحمل يمكن أن تسبب عددًا من الآثار الجانبية - ارتفاع ضغط الدم هو أحدها.
5. الإسهال
أحد الآثار الجانبية العديدة لما يسمى بحبوب التخسيس. والإصابة بالإسهال لفترة طويلة من الزمن يمكن أن تكون خطيرة للغاية.
6. نزيف في المستقيم
وفقًا لهذه الدراسة، يمكن لبعض أدوية إنقاص الوزن أن تسبب نزيف المستقيم ومن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها وعدم تمديد الفترة الزمنية التي تتناولها.
7. زيادة معدل ضربات القلب
إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب لا تعرف عنها شيئًا، فإن حبوب الحمية ستكشف لك عنها.
8. الصداع
الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول حبوب الحمية مثل Iorcaserin وContrave . إذا ظهرت أي أعراض، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأنها.