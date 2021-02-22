استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

تنتظر البلاد اليوم الإثنين موجة من الطقس السيئ تستمر على مدار يومين وتنتهي صباح الأربعاء.













وكشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد، تفاصيل الموجة الباردة الجديدة التي تضرب البلاد مؤكدا أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من اليوم الاثنين، وتشمل فرصا لسقوط الأمطار.









وأكد أن خريطة الأمطار تشمل من السلوم ومطروح غربًا ، مرورًا والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ، مضيفا ان هذه الموجة تكون ذروتها غدا الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد والأغلب على محافظات شمال الصعيد.









وعن شدة الأمطار قال إنها ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد مصاحبا لها سحب رعدية، كما يكون هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وعن تعرض البلاد لما يسمى بعاصفة القرش اليوم ، نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاص بهذا الخبر، مؤكدة إنها موجة تقلبات عادية.

