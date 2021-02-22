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محافظات

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:25 ص
طقس سيئ يضرب البلاد
طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش
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عبد العزيز جمال
تنتظر البلاد اليوم الإثنين موجة من الطقس السيئ  تستمر على مدار يومين وتنتهي صباح الأربعاء.



وكشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد، تفاصيل الموجة الباردة الجديدة التي تضرب البلاد  مؤكدا أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من اليوم الاثنين، وتشمل فرصا لسقوط الأمطار.


وأكد أن خريطة الأمطار تشمل من السلوم ومطروح غربًا ، مرورًا والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ،  مضيفا ان هذه الموجة  تكون ذروتها غدا الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد والأغلب على محافظات شمال الصعيد.


وعن شدة الأمطار قال إنها ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد مصاحبا لها سحب رعدية، كما يكون هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وعن تعرض البلاد لما يسمى بعاصفة القرش اليوم ، نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاص بهذا الخبر، مؤكدة إنها موجة تقلبات عادية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:

يوم الإثنين
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة
- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر.


وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغري 9.
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