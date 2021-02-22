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فن

هند صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:21 ص
هند صبري
هند صبري
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهرت هند صبري وهى ترتدي ملابس رياضية، وعلقت عليها: "تمرين واحد في اليوم".


وشاركت هند صبري في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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