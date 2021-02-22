ضبط الزوايا وفحص الضغط.. أبرز النصائح للحفاظ على كاوتش السيارة

الإطارات هي من أهم اجزاء السيارة كونها اللازمة لحركة السيارة ، كما انها من أبرز وسائل الأمان للحفاظ على سلامة الركاب ، وفي حال تعرض الإطارات للتلف تعرض حياة السائق ، ومن معه للخطر ، وفي السطور التلاية، يقدم موقع " صدى البلد " ابرز النصائح للمحافظة على الإطارات لاطول وقت ممكن .
1-ضرورة فحص ضغط الهواء في الإطارات مرة كل أسبوع خاصة إذا كنت تتحرك بالسيارة كثيرا .
2-يجب الكشف المنتظم على سلامة الإطارات ، وعمرها الافتراضي مرة كل 4 أشهر .
3-ضرورة فحص العمر الافتراضي للإطارات من خلال النقش الموجود على الإطارات ،كما يجب ألا يقل عمق نقش الإطار عن 1.6 مم، وإذا قل عن هذا العمق فيجب تغيير الإطار.
6-تدوير أماكن الغطارات للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر تقريبا
7-حاول تجنب اصطدام الإطارات أثناء القيادة بالأجسام الصلبة ، كالأرصفة والحجارة ، وذلك حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أو التهتك مما يعرض حياتك للخطر خاصة على الطرق السريعة .
1-ضرورة فحص ضغط الهواء في الإطارات مرة كل أسبوع خاصة إذا كنت تتحرك بالسيارة كثيرا .
2-يجب الكشف المنتظم على سلامة الإطارات ، وعمرها الافتراضي مرة كل 4 أشهر .
3-ضرورة فحص العمر الافتراضي للإطارات من خلال النقش الموجود على الإطارات ،كما يجب ألا يقل عمق نقش الإطار عن 1.6 مم، وإذا قل عن هذا العمق فيجب تغيير الإطار.
4-مراعاة ضبط زوايا العجلات في حالة الشعور بالاهتزازات .
5-لاتحمل السيارة أوزان ثقيلة ، حتى لاتتعرض لخطر الانفجار أثناء السير .
6-تدوير أماكن الغطارات للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر تقريبا
7-حاول تجنب اصطدام الإطارات أثناء القيادة بالأجسام الصلبة ، كالأرصفة والحجارة ، وذلك حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أو التهتك مما يعرض حياتك للخطر خاصة على الطرق السريعة .