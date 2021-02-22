طارق سليمان: إمكانات محمد الشناوي أكبر من الدوري المصري.. وهذا سبب تصريحاتي أنه أفضل من نوير

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم ، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يمثل أكثر من 50% من قوة الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن الإمكانيات التي يظهر عليها؛ تجعله أكبر من اللعب في الدوري المصري.





وأضاف طارق سليمان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، أن الشناوي من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ولولا تواجده في الدوري المصري لنافس على لقب الأفضل بدون منافس.





وأكد مدرب الحراس أن المكانة التي وصل إليها الشناوي بعيدة تماما عن كل منافسيه، موضحا أن أبو جبل يحتل المركز الثاني بين أفضل حراس الكرة المصرية بفارق كبير عن الشناوي، ويأتي عمر رضوان في المرتبة الثالثة.





وأردف سليمان أن تصريحاته بأن الشناوي أفضل من نوير كانت لرفع الروح المعنوية له قبل مباراة الاهلى وبايرن ميونخ ، مشيرا إلى أن نوير من أفضل حراس العالم ولم يقصد بحديثه التقليل من شأنه".





واختتم :" محمد الشناوي يستحق أن يكون الأفضل في كأس العالم بعيدا عن نوير".