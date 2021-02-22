فى مباراة قوية فنية.. سموحة يلتقي المصري فى الدوري الممتاز اليوم

ويدخل سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دكرنس برباعية دون رد والتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المنصورة بثلاثة دون رد ليتأهل أيضًا لدور الستة عشر للبطولة ذاتها.





وشهد آخر ظهور لسموحة، بالدوري تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، و تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.



