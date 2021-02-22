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رياضة

فى مباراة قوية فنية.. سموحة يلتقي المصري فى الدوري الممتاز اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:45 ص
سموحة
سموحة
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محمد رشاد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى البورسعيدى، منافسه سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الراعبة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دكرنس برباعية دون رد والتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المنصورة بثلاثة دون رد ليتأهل أيضًا لدور الستة عشر للبطولة ذاتها.

وشهد آخر ظهور لسموحة، بالدوري تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، و تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.

ويحتل سموحة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
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