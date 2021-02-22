أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر ، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، إن الأسبوع الماضي تعرضنا لمنخفض جوى إدى إلى شدة البرودة حتى وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة يوم الأربعاء الماضى .
وأضافت شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا ، ولكن مازالت منخفضة أثناء الليل.
وأشارت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، إلى أن الأجواء ساطعة الشمس على القاهرة ومعظم أنحاء الجمهورية ، منوها إلى أنه بداية من اليوم سنتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتابعت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس السيئة تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية فى بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل تبدأ تصل الأمطار مناطق من شمال الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.
وأكدت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ،أن ذروة الحالة غدًا الثلاثاء ، تشهد معظم مناطق الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ، مشيرة إلى أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد .