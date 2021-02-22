أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر ، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، إن الأسبوع الماضي تعرضنا لمنخفض جوى إدى إلى شدة البرودة حتى وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة يوم الأربعاء الماضى .





وأضافت شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا ، ولكن مازالت منخفضة أثناء الليل.









وأشارت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، إلى أن الأجواء ساطعة الشمس على القاهرة ومعظم أنحاء الجمهورية ، منوها إلى أنه بداية من اليوم سنتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي.





وتابعت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس السيئة تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية فى بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل تبدأ تصل الأمطار مناطق من شمال الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.



