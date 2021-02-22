استشاري نساء وتوليد: كثرة الإنجاب تظهر ملامح الكبر على السيدات

قالت الدكتورة رندا فخر الدين، أستاذ النساء والتوليد، إن كثرة الإنجاب تظهر ملامح الكبر على السيدات، وذلك ننصح السيدات بعدم الإنجاب كثيرًا، وذلك للحفاظ على صحتهم، معلقة: "أكثر حاجة بتخوف السيدات علامات التقدم في السن، والإنجاب يجعل السيدة يظهر عليها ملامح الكبر".

وأضافت استشاري النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن المسافة بين الطفل والآخر يجب أن تكون 5 سنوات، وأن يكون لكل أسرة طفلين حتى يحصل كل طفل على رعاية واهتمام.





ولفتت إلى أن المرأة هى من تتحمل مسئولية البيت والأب يكون متواجد فى عمله، وكل ذلك يؤثر على صحة المرأة.





وأشارت إلى أن المرأة عندما تفقد صحتها من أجل البيت أو بسبب الإنجاب كثيرًا يتجه الرجل لـ مرأة ثانية، ولذلك ننصح السيدات بعدم الإنجاب أكثر من اثنين والحفاظ على صحتها.