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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.

ولفتت إلى أن هذا الشتاء مختلف عن الأعوام السابقة فى البلاد كلها خاصة وأنه فى وسط أوروبا وصلت درجة الحرارة إلى 25 تحت الصفر، بينما فى مصر لم تنخفض درجات الحرارة بسرعة كبيرة، ولكن الأسبوع الماضي تعرضنا لمنخفض جوى أدى إلى شدة البرودة حتى وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة يوم الأربعاء الماضى.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا، ولكن ما زالت منخفضة أثناء الليل، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة بدأ فى مصر بداية من شهر فبراير الجارى.

ونفت تمامًا تعرض البلاد لعاصفة القرش، مؤكدة أن كل ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى مجرد اشاعات، منوهة بان البلاد تتعرض لمنخفضات جوية، وبدأت اليوم على المطروح والسلوم ومن المتوقع تساقط الامطار الرعدية مصحوبة بحبات البرد.

وأوضحت أن حالة الطقس السيئة تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية فى بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل تبدأ تصل الأمطار مناطق من شمال الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، أن ذروة الحالة غدًا الثلاثاء، تشهد معظم مناطق الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد.
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