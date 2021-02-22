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رياضة

13 لاعبا من الأهلي في منتخبات الشباب والناشئين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 4 لاعبين من فريق مواليد 2003، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، في أول تجمع له استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة، التي يأتي على رأسها التأهل لكأس العالم للشباب 2023 في إندونيسيا. 

وطلب اتحاد الكرة من الأهلي انضمام اللاعبين ميدو نبيل (صانع ألعاب)، ومحمد أحمد «شرقية» (مدافع)، وعبد الجواد عبد الرحمن (ظهير أيمن)، ورأفت خليل (ظهير أيسر)، ليخوضوا أول معسكر لمنتخب مواليد 2003، تحت قيادة مديره الفني محمود جابر، وهو المعسكر الذي يقام على مدى أسبوع على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وفي الإطار ذاته استدعى منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان 9 لاعبين من فريق مواليد 2006 بالأهلي وهم: أمير علاء (ظهير أيسر)، وعلي الدين علاء (مدافع)، وحسام عادل (مدافع)، وإبراهيم عادل (لاعب وسط)، وفتحي مصطفى (حارس مرمى)، وعبد الله طاهر (ظهير أيمن)، وأحمد محمد عابدين (مدافع)، ويوسف الجندي (لاعب وسط)، وهشام مصطفى (صانع ألعاب).

ويخوض منتخب مواليد 2006 أول معسكر له على مدى أسبوع على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وذلك في بداية استعداداته للتأهل والمشاركة في كأس العالم للناشئين 2023 في بيرو.

ويأتي اختيار اللاعبين لكلا المنتخبين في الوقت الحالي بشكل مبدئي، حيث يبحث المديران الفنيان للمنتخبين عن أفضل العناصر من جميع الفرق للاستقرار على الهيكل الأساسي.
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