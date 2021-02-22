وزيرة الصحة: إلحاق الأطقم الطبية بالأقصر ضمن برنامج فرص التعليم المستمر.. صور

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال تفقدها وحدة طب الأسرة بطيبة بمحافظة الأقصر ، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بإلحاق مجموعة من الأطقم الطبية بالوحدة ضمن البرامج التدريبية للمدربين التي تقوم الوزارة بتقديمه للأطقم الطبية لإتاحة فرص التعليم الطبي المستمر لمقدمي الخدمة الطبية في مصر، ونقل خبراتهم إلى زملائهم من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى أهمية استفادة الأطقم الطبية من البرامج التدريبية التي يتم إتاحتها "online" عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S).





ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.





اقرا ايضا :









يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.



