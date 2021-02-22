بكرة فرصة من دهب.. مزاد سيارات الجمارك على 15 نوعا| جميع التفاصيل والشروط

مزاد السيارات في مصر .. تعقد مصلحة الجمارك المصرية غدا الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، مزادا علنيا لبيع كميات من البضائع المختلفة لصالح جمرك العين السخنة، عبارة عن 45 لوط من الأقمشة والخيوط وقطع غيار السيارات وأدوات كهربائية وغيرها؛ ضمن مخططات عقد مزاد سيارات 2021 والذي ينعقد تحت رعاية وزارة المالية.





مزاد سيارات 2021

وبحسب المصلحة فأنه من المخطط بيع 75 لوطا بواقع 87 سيارة وموتوسيكل مخزنة بجمرك السويس، سيتم عرضها بجلسة المزاد المعلن عنها من ماركات متنوعة.





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أسعار مزاد سيارات الجمارك 2021

ومع نهاية يناير الماضي باعت مصلحة الجمارك 18 لوط سيارات ورأس جرار وذيل براد بقيمة 4.1 مليون جنيه، بالمزاد العلني خاصة بمنفذ السويس الجمركي وتبقي 32 لوطا من السيارات من المقرر بيعها قريبا.









وبحسب مصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك المصرية لـ"صدي البلد" فإن عمليات تقدير سعر بيع السيارات بالمزاد العلني تتم وفقا لتحديد السعر من لجنة فنية مشكلة من مصلحة الجمارك واشراف من هيئة الخدمات الحكومية بحيث يتم الوصول لسعر مستهدف فأعلي منه خلال عملية المزاد ودون البيع بسعر أقل ضمانا لحقوق الخزانة العامة.





أسعار سيارات المزادات

وقالت المصادر إن عمليات تحديد أسعار سيارات المزادات المباعة من مصلحة الجمارك يتم تحديده وفقا لقانون التعاقدات العامة بما يراعي في ذلك سنة موديل السيارة وحالتها العامة والتيسيرات المقدمة للعميل المشارك في المزاد واسعار الضرائب والرسوم وغيرها .





مزاد السيارات في مصر

وبحسب وزارة المالية، فتعقد مصلحة الجمارك غدا 23 فبراير 2021 مزاد السيارات في مصر داخل قاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، وذلك عبر جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.





وبحسب مصلحة الجمارك فإن مزاد السيارات في مصر المقبل سيشمل السيارات والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، والتي تأتي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وأشارت المصلحة إلى أن مزاد السيارات في مصر عبارة عن عدد 45 لوط بضائع عامة بجمرك العين السخنة، وبضائع متنوعة منها لعب أطفال، أقمشة بوليستر، خيوط، قطع غيار سيارات، أدوات كهريائية، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.





مزاد السيارات في مصر

وخلال مزاد السيارات في مصر سيتم بيع 22 لوط بضائع متنوعة بمخزن سرحان (العين السخنة)، وكذا بضائع بمخزن جمرك السويس عبارة هم لوط أدوات ماكياج، كما سيتم خلال مزاد السيارات في مصر بيع عدد 6 لوط بضائع جمرك الأدبية عبارة عن قطع غيار سيارات، إكسسوار كمبيوتر، لوازم موبايل (أدوات كهريائية )، وعدد 2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل، بالاضافة الى 4 لوط بميناء بدر الجاف عبارة عن بضائع متنوعة.





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مزاد سيارات 2021

وخلال مزاد سيارات 2021 تقرر بيع 14 لوط تشمل 17 سيارة بمخزن السيارات بجمارك السويس، كما سيتم خلال مزاد سيارات 2021

بيع سيارات بمخزن المستودعات بجمارك السويس وتشمل عدد 47 لوط عنهم 54 سيارة، وكما سيتم خلال مزاد سيارات 2021 بيع سيارات بمخزن (ث) بجمارك السويس ويحتوي على عدد 14 لوط عنها 16 سيارة .





انواع سيارات المزادات

ولفتت المصلحة الى أن إجمالي السيارات تشمل 87 سيارة وموتوسيكل، وعن انواع سيارات المزادات فأن ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وتشمل: (مرسيدس – كاديلاك – ميتسوبيشي- فورد – هونداى – داتسون – رونج روفر – كيا – تويوتا – فيات – كرايسلر – رأس جرار – جي ام سي- شيفرولية – ورأس جرار وغيرها).





وأشارت المصلحة إلى أنه من المقرر بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي، كما أنه يمكن معاينة البضائع والسيارات بجميع المخازن والساحات خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .





ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .





شروط مزاد السيارات

وحول شروط مزاد السيارات أكدت المصلحة أنه من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت، ومن شروط مزاد السيارات أن يتم السداد بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.





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وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من السعر في حالة رسو اللوط على المشترك ، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد .





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، كما يتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.





كما يتم ترخيص السيارات لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 وتعديلاته ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.