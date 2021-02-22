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فن

مي عمر تسأل جمهورها بعد مسلسل "لؤلؤ": إيه مفهوم السعادة بالنسبة لكم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد ردود الفعل الكثيرة حول مسلسلها الأخير "لؤلؤ". 

وظهرت مي عمر بإطلالة كلاسيكية أنيقة وعلقت على الصورة قائلة: "إيه هو مفهوم السعادة بالنسبة بالكم؟". 

وكانت قد كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

حيث ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".
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