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رياضة

المطراوي يقود تدريب مستبعدي الزمالك من رحلة السنغال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:17 م
عمرو المطراوى
عمرو المطراوى
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منتصر الرفاعي

يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بنادى الزمالك تدريب اللاعبين المستبعدين من رحلة السنغال.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.

طالبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل . 

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ .

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال .

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.


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