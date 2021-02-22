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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة،  وذلك فى إطار زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد لمتابعة أعمال وجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة و لعقد اجتماع مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمجتمع ، 

ووجه محافظ بورسعيد ، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها المتواصلة بمحافظة بورسعيد و لحرصها المستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات و تحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية .

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يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها محافظ بورسعيد سيقومان  بجولة ميدانية عقب اجتماعهما بممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد ، وستشمل الجولة زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى و تفقد مساكن الأمل ببورفؤاد و تفقد مساكن فاطمة الزهراء واللبانة بالضواحى ، وتفقد مركز العزيمة للاستشفاء من الإدمان
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة
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