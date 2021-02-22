محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد لمتابعة أعمال وجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة و لعقد اجتماع مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمجتمع ،





ووجه محافظ بورسعيد ، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها المتواصلة بمحافظة بورسعيد و لحرصها المستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات و تحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية .





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