اغتيال سفير إيطاليا بالكونغو في هجوم مسلح..تفاصيل

ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، إن ثلاثة أشخاص بينهم السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعرضوا لعملية اغتيال اليوم الاثنين في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد.

وقالت الصحيفة، إن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من بلدة كانياماهورو في حوالي الساعة 10:15 صباحا (0815 بتوقيت جرينتش).

وذكرت إن المحاولة لم تكن بالأساس تهدف إلى الاغتيال ولكن كانت تهدف إلى الخطف من قبل المهاجمين.

وأضافت الصحيفة إن محاولة الخطف نجم عنها 3ضحايا، لم تتضح على الفور هويتهما، وكان الثالث السفير الإيطالي.

وذكرت الصحيفة، إنه تم إجلاء السفير الإيطالي الذي أصيب نتيجة الهجوم بعد تدخل حراس الحديقة، وجرى نقله للمسشتفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية بــ"مقتل سفيرنا لدى الكونغو وعسكري إيطالي في هجوم مسلح".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوكا أتاناسيو وكارابينيير" قتل في هجوم على قافلته في غوما في الدولة الأفريقية اليوم الاثنين.

تعمل العديد من الجماعات المسلحة في منطقة فيرونجا وحولها ، وهي منطقة تقع على طول حدود الكونغو مع رواندا وأوغندا ، وقد هاجموا مرارًا حراس فيرونجا.