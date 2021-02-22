بحث تنفيذ تدريبات عملية لطلاب كلية التربية بالمدارس الحكومية

بحث د. نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد الاستعدادات والإجراءات لتنفيذ تدريبات التربية العملية لطلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رفعت وكيل الكلية.





وأكد وكيل الوزارة أنه جرى الاتفاق على بدء تنفيذ التدريبات العملية لطلاب كلية التربية جامعة بورسعيد وتوزيعهم بالمدارس الحكومية عقب استئناف الدراسة يوم 7 مارس المقبل.





وأضاف باهى أن التدريبات العملية تهدف إلى تهيئة الطالب المعلم على الانخراط في المناخ المدرسي الذي سينضم إليه ويمارس فيه مهنته التدريسية بكل أبعادها، وتفاعلاته مع البيئة المحلية، كما يتم اطلاعه على المتغيرات التي تفرض سيطرتها على مسار العملية التعليمية.





اقرأ أيضًا:





ومن جانبه قال عميد الكلية أن التربيـة العمليـة هي تلك البرامج التي تعدها كليات التربية للطلاب الذين يدرسون بها تمهيدًا لممارستهم مهنة التدريس عقب تخرجهم، وفيها يتم تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات والقيم والاتجاهات اللازمة له في أدائه كمعلم مستقبلي.



