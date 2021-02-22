ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بحث تنفيذ تدريبات عملية لطلاب كلية التربية بالمدارس الحكومية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
بحث د. نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد الاستعدادات والإجراءات لتنفيذ تدريبات التربية العملية لطلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رفعت وكيل الكلية. 

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى الاتفاق على بدء تنفيذ التدريبات العملية لطلاب كلية التربية جامعة بورسعيد وتوزيعهم بالمدارس الحكومية عقب استئناف الدراسة يوم 7 مارس المقبل. 

وأضاف باهى أن التدريبات العملية تهدف إلى تهيئة الطالب المعلم على الانخراط في المناخ المدرسي الذي سينضم إليه ويمارس فيه مهنته التدريسية بكل أبعادها، وتفاعلاته مع البيئة المحلية، كما يتم اطلاعه على المتغيرات التي تفرض سيطرتها على مسار العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:

ومن جانبه قال عميد الكلية أن التربيـة العمليـة هي تلك البرامج التي تعدها كليات التربية للطلاب الذين يدرسون بها تمهيدًا لممارستهم مهنة التدريس عقب تخرجهم، وفيها يتم تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات والقيم والاتجاهات اللازمة له في أدائه كمعلم مستقبلي.

وأشار سالم إلى أن التدريبات العملية تعد المجال الحقيقي الذي يكشف عن مدى وعى ومعرفة وممارسة الطلاب المعلمين للإستراتيجيات التعليمية المختلفة التي يتعلمها الطلاب المعلمون نظريا بكلية التربية منوها إلى أن الطلاب المعلمين عادة ما يحتفظون بخبرات التربية العملية في أعقاب تخرجهم وأن هذه الخبرات تؤثر فى سلك المعلم المستقبلي في غرفة الصف الدراسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دشن قناة العروبة على يوتيوب.. وكيل تعليم أسوان يتابع مبادرة «اتعلم.. اتطور.. ابتكر» | شاهد

وكيل وزارة تعليم أسوان يستقبل مندوبى مؤسسة مصر الخير.. شاهد

بعد فرض مقررات جديدة بكليات التربية.. خبراء تعليم يضعون استراتيجيات المقررات الحديثة .. مايسة فاضل: لابد من الاستعانة بالمعلمين الكبار المحالين للمعاش

خبيرة تربوية تطالب بأن تكون كلية التربية خمس سنوات.. تفاصيل

نائب وزير التعليم من بورسعيد: الباسلة نقطة الانطلاق لأى تطوير ومحط أنظار القيادة السياسية

محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير التعليم لبحث زيادة التعاون

ترشيحاتنا

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

مخدتش فرصتها.. فيديو نادر لتحية كاريوكا تتحدث عن رأيها في راقصة شهيرة

موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور