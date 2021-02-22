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حوادث

العدل: نقل المرافق والخدمات سيكون بسند رسمي يتضمن تسجيل ملكية العقار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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جودت عيد
أصدرت وزارة العدل ، بيانا بشأن اللغط الدائر حول تسجيل العقارات بدءا من ٦مارس القادم. 

وقالت وزارة العدل، إن المادة 35 مكررًا قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

ونفت الوزارة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، حيث أوضحت أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
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