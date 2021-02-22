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تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ إلهام محمود بجائزة "كوامي ناكروما": القيادة السياسية مهتمة بالعلم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:22 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربينى
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية؛ لفوزها بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا. 

وأشاد الوزير في بيان، الاثنين، بحصول ال قائمة اهتمامادكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.


يذكر أن الدكتورة إلهام محمود قدمت إسهامات بارزة في مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت في جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، وشاركت في عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة إلى حصولها على شهادات دولية في التطوير المؤسسي وتدريب الكوادر الجامعية.

الجدير بالذكر أن جائزة "كوامي ناكروما" تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

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