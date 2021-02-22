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محافظات

تحرير 124 محضرًا ببني سويف لعدم ارتداء الكمامات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات. 

وشدد المحافظ على الالتزام بوجود أعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مشيرا إلى مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا. 

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جاء ذلك خلال لمناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية المعنية. 

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أنه تم "اليوم، تحرير 124 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض سرادق لتجمع لمخالفته القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، وتم إغلاق 10 ما بين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة. 

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة. 

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة. 
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