إصابة 6 أشخاص في حريق منزل بكفر شكر

اصيب 6 اشخاص بحالات اختناق فى حريق شب فى منزل بكفر شكر بمحافظة القليوبية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.





وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركزوجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة.





وبالمعاينة تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل ملك المواطن "الشحات.ع" واسفر الحريق عن اصابة 6 اشخاص بحالات اختناق .





كما اسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة اسباب نشوبه.





من ناحية اخري نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض حادث سرقة محتويات شقة من داخل منزل بدائرة قسم قها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص جيران صاحب الشقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم قها بورود بلاغا من المدعو "أ.أ" موجه بالتربية والتعليم باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب ووجود كسر بباب الشقة.





وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "م.ا"، و"م. ش"، و"م. م"، جيران المجنى عليه وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من القبض على 4 عاطلين قاموا باغتصاب فتاة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز بنها بعد أن قام أحدهم بإستدراجها بحجة مساعدة والدته فى اعمال تنظيف الشقة وتركوها في حالة إعياء شديدة تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.