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تكنولوجيا

بأسهل الطرق.. كيفية تحميل لعبة فورتنايت فى دقائق قليلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:00 م
بأسهل الطرق.. كيفية
بأسهل الطرق.. كيفية تحميل لعبة فورتنايت فى دقائق قليلة
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ندى على
تعتبر لعبة Fortnite فورتنايت من أكثر ألعاب الفيديو فيديو شهرة وإمتاعا للاعبين، حيث حققت أرقاما قياسية منذ انطلاقها وحتى الآن، سواء فى عدد اللاعبين الناشطين لها أو فيما يتعلق بالأرباح، إضافة إلى أنها لعبة مجانية، إلا أنه فى الفترة الأخيرة واجهت اللعبة عددا من الصعوبات الكبيرة، حيث قامت شركتا جوجل وآبل الأمريكيتين بحذفها نهائيا من على متجر التطبيقات الخاص بهما، لاختلافات تتعلق بكيفية إدارة الأرباح فى التطبيقات. 

وتبدأ لعبة Fortnite فورتنايت باستقلال 40 لاعبا على متن طائرة هليكوبتر وتقوم بالتجول في الهواء وكل لاعب يقوم بالهبوط في المكان الذي يريده داخل اللعبة ثم يقوم اللاعب بالبحث عن سلاح يدافع به عن نفسه للبقاء على قيد الحياة. 



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كما يوجد نوعان من نظام اللعب أحدهما فردي يمكنك اللعب من خلاله ومحاربة جميع الأعداء بنفسك، وأما النظام الثاني يمكنك من خلاله تكوين فريق خاص بك مكون من أربع اشخاص فقط وعند سقوطك على الجزيرة يجب عليك البحث على جميع مواد البناء وتجميع اكبر عدد من النقاط العسكرية والأسلحة والذخيرة كما يجب عليك إعداد الكمائن لكي تسقط فيهم الأعداء.

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وتعد لعبة Fortnite فورتنايت لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، تعمل على العديد من أنظمة التشغيل منها بلاي ستيشن 4 ، وإكس بوكس وويندوز وماك، وأندرويد، وios. 

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وبعد أن كان تحميل لعبة فورتنايت لا يتعدى الثوانى أو الدقائق القليلة من خلال تحميلها من على أحد متجرى جوجل وآبل، إلا أنه بعد حذفها لم يستطع عدد كبير الحصول على أفضل وأسهل الطرق فى تحميلها، وبحسب موقع AppleInsider فإن تحميل لعبة Fortnite فورتنايت  بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة من خلال إتباع الخطوات الآتية: 

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 تحميل لعبة Fortnite فورتنايت لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب  

يجب إنشاء حساب على Epic Games وهى الشركة المالكة للعبة فورتنايت من خلال إحدى طرق التسجيل المتنوعة المدرجة في صفحة تسجيل حساب النظام الأساسي. 

- بمجرد أن يكون لديك حساب، يجب متابعة تنزيل فورتنايت من خلال Epic Games Launcher: 

- في صفحة البحث انتقل إلى صفحة فورتنايت على موقع Epic Games، ومنه قم بتحميل  Epic Games Launcher ويجب أن يبدأ التحميل على الفور، وفى حالة البدء اضغط على Windows.  

- يمكن حفظ ملف التحميل على أى مكان فى جهازك ومنها سطح المكتب.

- بمجرد تنزيل Epic Games Launcher ، افتح الملف لتثبيته على جهازك وإذا تلقيت رسالة تطلب الإذن لإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فاضغط على نعم. 

- في نافذة مشغل البرنامج، اضغط على تثبيت  حيث سيقوم Epic Games Launcher بتثبيت وتحديث نفسه، ثم سيطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك، ويمكنك استخدام ما يقرب من 12  خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. 

- عند فتح مشغل Epic Games ، ابحث عن صفحة فورتنايت وستتمكن من العثور عليها في علامة التبويب الصفحة الرئيسية ، أو من خلال البحث عنه في علامة التبويب المتجر.

- في صفحة فورتنايت، اضغط فوق زر Get الأصفر أسفل الزاوية اليمنى.

- اضغط  فوق Library أومكتبة في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اضغط على صورة فورتنايت الرمادية. 

- سيتم سؤالك عن المكان الذي تريد تثبيت فورتنايت فيه، وما إذا كنت ترغب في تحديثه تلقائيًا كلما توفر إصدار جديد، يمكنك أيضًا إنشاء اختصار لها على سطح المكتب. 

تحميل لعبة Fortnite فورتنايت على هواتف أندرويد من خلال الروابط المباشرة 

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تحميل لعبة Fortnite فورتنايت على هواتف أندرويد من هنا  ، كما يمكن تحميلها من خلال هذا الرابط أيضا 


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