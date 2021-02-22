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محافظات

مياه كفر الشيخ: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة الصرف بـ بلطيم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، بطاقة تصميميه 100م3 / يوم، وجاء هذا التجديد دون أي ملاحظات، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تخدم 50 ألف مواطن.

وأوضح المهندس محمد مفتاح، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة، وضبط الجودة، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم إدارة العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال إدارة Tsm بالشركة.

وأضاف أن إدارة الشركة تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة طبقا لخطة عمل الشركة، والتى تتطور باستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمه للمواطن.
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