ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي ويهديها درع المحافظة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ ٥٠ عامًا في بورسعيد.

وأضاف الغضبان ان محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام ٢٠١٨، مشيرا الى ان الجمعيات الأهلية لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر إيجابي علي المواطنين والأسر.

ومن جانبها وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من أجل تحقيق النجاح والإنجاز.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الأهلية في بورسعيد على جهودها في المحافظة.

وأوضحت القباج أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمالا وطموحات عديدة للجمعيات الأهلية التي عليها أن تبرز الإنجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الاهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

اقرأ أيضا:

وأشارت الى أن وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة "الانتقال الى الإنتاج"، مشددة على أن الدعم النقدي يساعد الأسر، ولكن العمل والإنتاج سيؤديان إلى استقرار الأسر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزيرة التضامن تبحث مقترحات تطوير وتنمية موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية

القباج تلتقي الغضبان في مستهل زيارتها لـ بورسعيد بديوان المحافظة

وزيرة التضامن تتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة ببورسعيد.. وتلتقى رؤساء الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة

الغضبان: مؤسسات المجتمع المدني ساهمت فى الارتقاء بسلوكيات المواطنين

القباج والغضبان يشهدان عرضًا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد

ترشيحاتنا

مورينيو تجاهله.. لويس نجم البرازيل: محمد صلاح فى تشيلسي كان مثل ميسي

آخرهم أحمد مكي ونجلاء بدر|فيروس كورونا يهاجم 7 فنانين في شهر فبراير

موكبه 70 سيارة وتم توقيف 7 من حراسه..هل تنقلب محاولة الاغتيال على باشأغا رغم الدعم الأمريكي ؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا ..التفاصيل

وزارة العدل تكشف.. هذا ما يحدث عندما تتقدم بطلب لتسجيل ملكية العقار

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور