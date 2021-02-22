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حوادث

قبل انتهاء المهلة الزمنية.. الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:19 م
الملصق الإلكترونى
الملصق الإلكترونى
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مصطفى الرماح
أهابت وزارة الداخلبة بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المدة المدة المقررة في 30 مارس.

وذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية ، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين ، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم .. وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية منعًا لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية .. تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ،إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

 وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

 ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى :
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .
 إختيار خدمات المركبات.
 إختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.
 سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

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