كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 6 مارس المقبل، موعدا لمواجهة الزمالك والترجي التونسي بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ستاد رادس بالعاصمة التونسية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.