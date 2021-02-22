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رياضة

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:33 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال.
وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 6 مارس المقبل، موعدا لمواجهة الزمالك والترجي التونسي بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

وتقام المباراة على ستاد رادس بالعاصمة التونسية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة. 

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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