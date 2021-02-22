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برلمان

نائب يطلب زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:09 م
اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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فريدة محمد
دعا  النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، لتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.  

وأكد النائب عمرو درويش، علي أهمية دور قطاع التفتيش، قائلا: "نحن حاليا نري نهضة حضارية علي مستوي الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن هيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له".

و قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش قائلا : "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلي أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية علي المحليات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

و لفت إلي ضرورة زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع والتعامل معه بأنه مسئولية وطنية.

و قال النائب عمرو درويش: لابد من نزول قطاع التفتيش في مجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، لأن هناك مخالفات وفساد، وأن رئيس مجلس مدينة كفر شكر يعتقد أنه فوق المحاسبة.
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