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حوادث

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:30 م
حبس 4 ذئاب بشرية
حبس 4 ذئاب بشرية
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بحبس 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة وسط الزراعات وتركها فى حالة إعياء وفروا هاربين، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاغتصاب، كما قررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان واقعة الاغتصاب من عدمه.


واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة، مؤكدين قيام أحدهم باستدراج المجني عليها بحجة تنظيف شقة والدته، وفى سبيل ذلك استقلت معه السيارة وفى الطريق اتصل من خلال هاتفه المحمول بأصدقائه الثلاثة الآخرين الذين التقوا به فى مكان العثور على الفتاة وسط الزراعات بقرية ورورة وتناوبوا على اغتصابها وتركوها فى حالة اعياء وفروا هاربين.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على فتاه 21 عاما في حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمة لقرية ورورة دائرة مركز بنها.

وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 أشخاص استدرجها أحدهم بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجنى عليها.

وفي الطريق اتصل بباقى المتهمين أصدقائه ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات وتناوب المتهمون اغتصابها وتركوها في حالة إعياء شديد وفروا هاربين ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إنقاذ طفل بعد حشر رأسه بسور البلكونة أثناء لهوه بسكن والده بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور.

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا من والد الطفل "م أ"، يفيد بأن الطفل أثناء لهوه ببلكونة الشقة بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور حشرت رأسه بسور البلكونة.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نصار رئيس فرع الحماية المدنية بالعبور وسيارة الإنقاذ وتم استخراج رأس الطفل من السور بسلام دون أن يصاب الطفل بأى أذى.

وتقدمت أسرة الطفل بالشكر لرجال الحماية المدنية بالقليوبية على سرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ الطفل مثمنين سرعة التحرك فور التأكد من جدية البلاغ.
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