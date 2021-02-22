الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد لجامعة كازاخستان

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لـ"مسابقة الإيفاد" لجامعة (نور - مبارك) بكازاخستان، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بديوان عام وزارة الأوقاف.





وقسمت الوزارة بحسب بيان اليوم، المتقدمين على النحو التالي :





أولًا : الثلاثاء الموافق 23 فبراير للمتقدمين في تخصص الثقافة الإسلامية وهم :