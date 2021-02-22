الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد لجامعة كازاخستان

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لـ"مسابقة الإيفاد" لجامعة (نور - مبارك) بكازاخستان، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بديوان عام وزارة الأوقاف.
وقسمت الوزارة بحسب بيان اليوم، المتقدمين على النحو التالي :
أولًا : الثلاثاء الموافق 23 فبراير للمتقدمين في تخصص الثقافة الإسلامية وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|سامي عبد الله عبد الجواد غزال
|القاهرة
|2.
|حاتم سعيد سليمان عواد
|القليوبية
|3.
|حسن محمد أحمد حسن
|الإسماعيلية
ثانيًا : الخميس الموافق 25 / 2 / 2021م للمتقدمين في تخصص اللغويات ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|محمد الشحات إسماعيل مصباح
|الغربية
|2
|عايد محمد محمود عيسى
|الدقهلية
|3
|علي محمود علي سليمان
|القاهرة
ثالثًا : الخميس الموافق 25 / 2 / 2021م للمتقدمين في تخصص البلاغة ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري
|البحيرة
|2
|مصطفى محمود عبد المجيد عماره
|الإسكندرية
|3
|نصر عبد العزيز حسن الكتامي
|كفر الشيخ
|4
|سعيد فتحي عبد الفتاح عبد المنعم
|الفيوم
|5
|سامي محمد يوسف عبد الرازق
|أسيوط