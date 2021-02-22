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الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد لجامعة كازاخستان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:14 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لـ"مسابقة الإيفاد" لجامعة (نور - مبارك) بكازاخستان، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقسمت الوزارة بحسب بيان اليوم، المتقدمين على النحو التالي :

أولًا : الثلاثاء الموافق 23 فبراير للمتقدمين في تخصص الثقافة الإسلامية وهم :
مالاسمالمديرية
1.                  سامي عبد الله عبد الجواد غزالالقاهرة 
2.                  حاتم سعيد سليمان عوادالقليوبية 
3.                  حسن محمد أحمد حسنالإسماعيلية 

 

ثانيًا : الخميس الموافق 25 / 2 / 2021م للمتقدمين في تخصص اللغويات ، وهم :

 

مالاسمالمديرية
1محمد الشحات إسماعيل مصباحالغربية 
2عايد محمد محمود عيسىالدقهلية 
3علي محمود علي سليمانالقاهرة 

 

ثالثًا : الخميس الموافق 25 / 2 / 2021م للمتقدمين في تخصص البلاغة ، وهم :

 

مالاسمالمديرية
1عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوريالبحيرة 
2مصطفى محمود عبد المجيد عمارهالإسكندرية 
3نصر عبد العزيز حسن الكتاميكفر الشيخ 
4سعيد فتحي عبد الفتاح عبد المنعمالفيوم 
5سامي محمد يوسف عبد الرازقأسيوط 
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