سيراميكا كليوباترا يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 لـ كأس مصر

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا لـ دور الـ 16 من بطولة كـأس مصر عقب الفوز أمام غزل المحلة بهدفين نظيفين على استاد حرس الحدود.





وأ حرز أحمد ياسر ريان نجم فريق سيراميكا كليوباترا هدف الفريق الثاني في مرمى غزل المحلة في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر على استاد حرس الحدود.





وجاء الهدف الأول في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني برأسية متقنة بعد خطأ في الرقابة من دفاع المحلة.





وأحرز رجب عمران نجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف الفريق الاول في مرمى غزل المحله في المباراة المقامة على استاد حرس الحدود في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





وجاء الهدف في الدقيقة الـ 50 من ركنية نفذها البديل شريف دابو تمر من دفاع المحلة لتصل إلى رأس رجب عمران "ريجا" الذي يسكنها الشباك بأريحية في الزاوية القريبة منه.





وكانت أحداث الشوط الأول لـ مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، اليوم الاثنين، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب حرس الحدود.





وخاض هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا

خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي.



