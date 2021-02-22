ندى عصام تنضم لفريق مسلسل الاختيار 2

أنضمت الممثلة الشابة ندى عصام إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"، حيث شاركت الفنان أحمد مكي عدد من مشاهده ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.





وقالت ندى عصام عن مشاركتها في المسلسل: "(الاختيار) نقطة لامعة في حياتي الفنية، وسعيدة بمشاركتي العمل مع الفنان أحمد مكي، وتحت قيادة المخرج المبدع بيتر ميمي، ومشاركتي في هذا العمل فخر وشرف لي لأنه يحكي نضال واستشهاد أبطال مصر الشرفاء في معركتهم ضد الإرهاب، وأي فنان يحلم بالتواجد ولو بمشهد في هذا العمل، لأنه فخر التواجد ضمن كوكبة من النجوم ".



