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رياضة

فك العقدة والوصول للمربع الذهبي.. سموحة يتسلح لهزيمة المصري مساء اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:37 م
أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لسموحة
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حسام الحارتي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، مواجهة امام المصري البورسعيدي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

ويضع سموحة أمامه عدة أهداف لتحقيقها لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة من أجل المنافسة على المربع الذهبي فقط ولكن تعود لفك عقدة ملعبة .

موقف سموحة داخل بطولة الدوري المصري 
يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 17 نقطة من "12" لقاء خاضها حتى الأن حيث تمكن من تحقيق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 8 وخسر لقاء وحيدا أمام نادي الزمالك

وعلي الرغم من تحقيق نتائج إيجابية منذ إنطلاق بطولة الدوري المصري وعدم التعرض إلا لهزيمة وحيدة يسعي أحمد سامي في فك عقدة التعادل الإيجابي وتحقيق الفوز على المصري مساء اليوم .

موقف سموحة من خوض المباراة على ملعبه

وفشل سموحة في تحقيق الفوز على ملعبه في أي مباراة وهو مايسعي إليه أحمد سامي لتحقيق الفوز مساء اليوم وفك عقده " النحس "، التي تلازم الفريق على الرغم من صعوبة المنافس في لقاء اليوم بعكس تحقيق بعض النتائج الإيجابية خارج ملعبه حيث تمكن من هزيمة وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ، وبنفس النتيجة فاز على المقاولون العرب في ملعبه، بينما فاز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين ، بينما تعادل مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله ، وهى نفس نتيجة مباراة الإنتاج الحربى.

ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز على النادي المصري داخل ملعبه والتخلص من عقدة الهزيمة والتعادل الإيجابي والحصول على ثلاثة نقاط  للإرتقاء بالفريق داخل جدول ترتيب الدوري المصري والدخول في المربع الذهبي للمنافسة .

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