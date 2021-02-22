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فن

بحبك يا أمي.. حسن الرداد يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك الفنان حسن الرداد بصورة له مع والدته الراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

يظهر حسن الرداد مع والدته في صورة سيلفي، وعلق عليها كاتبًا: "بحبك يا أمي، ارجو الدعاء لوالدتي المغفور لها بأذن الله السيدة/ فادية الرداد".

 

وتفاعل معه العديد من المتابعين داعين لوالدته بالمغفرة والرحمة، كالاتي:

 

الله يرحمها – ربنا يغفر لها – ربنا يصبرك

 

وكان المنتج جمال العدل أعلن عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل

 

وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل


"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

 

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