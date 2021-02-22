مركز البحوث: نملك مقومات عودة القطن المصرى إلى الريادة العالمية

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث، إن الدعم الذي يلقاه المركز في الوقت الحالي في عهد الرئيس السيسي لم يحدث من قبل، موضحا أننا نملك كل مقومات النجاح ليعود القطن المصري مرة أخرى إلى الريادة.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «محصول القطن يحب ان يكون تحت مظلة الدولة وبدأ الاهتمام الكامل به منذ عهد الرئيس السيسي»؛ منوها أن الرئيس يهتم بمصانع الغزل والنسيج وسوف تشهد هذه المصانع تقدما كبيرا على أعلى مستوى.





ونوه مسعد، أننا في السابق كنا نصدر 85% من القطن كمادة خام ولكن مع تعدد المشروعات سوف يتم الاعتماد عليه في التصنيع المحلي.





ولفت مسعد، أن المكسب من تصنيع القطن في مصر يصل إلى 400%، وبالتالي سوف يتم فرض أسعار جديدة للمنتج المصري وسوف يكون في الريادة.





وأشار مسعد إلى أن الاهتمام بالقطن امن قومي، مما يؤكد على اهمية سيطرة الدولة على القطن المصري بعيدا عن التجار والسوق السوداء.



