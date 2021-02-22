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أخبار العالم

لبنان.. الجيش يتابع توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:50 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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قسم الخارجي
أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانًا ذكرت في أنه "بتاريخ 22/2/2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف البيان "وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3.321.900.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 493 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق، الباشورة وزقاق البلاط). وسيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه".

وجاء الإعلان عن رحيل قاضي التحقيقات السابق، الخاص بتفجير مرفأ بيروت فادي صوان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث تسبب في إشعال فتيل مظاهرات عنيفة قادها أهالي ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت. 

ووقع اختيار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على البيطار لتولي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت خلفًا لصوان، وصدق علي الاختيار مجلس القضاء الأعلي. 

القاضي طارق البيطار هو من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار في العام 1974، حيث التحق بمعهد الدروس القضائية في العام 1999. 

كما عُيّن رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب المحامي العام الاستئنافي في الشمال وقاضٍ منفرد. 
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