حملة موسعة .. ضبط أدوية مهربة وفاسدة بـ 3 صيدليات في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بالتعاون مع الجهات المختصة لحماية المواطنين.





وتمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية بقيادة أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى من ضبك 3 صيدليات بداخلهم مئات الأصناف من الأدوية مهربة.





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وذكرت مديرية التموين في بيان أن الحملات أسفرت عن ضبط صيدلية بمنطقة سبورتنج بها كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، و وجود مخزن داخل الصيدلية لبيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.





وأضاف البيان أن الحملة ضبطت صيدلية بمنطقة محرم بك بها كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة تشمل 37 صنف، وضبط صيدلية بمنطقة الحضرة بها كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات.





و تم التحفظ على كميات كبيرة من أدوية التي يتعين وضعها داخل الثلاجة، وتفتقر الاشتراطات الصحية داخل الثلاجة.





تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



