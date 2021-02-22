في رحاب الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل.. الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. حفل موسيقي عالمي.. أبرز المظاهر في يوم تعامد الشمس على وجهه ..شاهد

- تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

- حفل موسيقي عالمي أمام معبد أبو سمبل

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا









يوم فى رحاب أعظم ملوك الفراعنة الملك رمسيس الثانى ، حيث استضافت ساحته اليوم الإثنين 22 فبراير بمدينة أبو سمبل السياحية وداخل قدس الأقداس المئات من الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة والنادرة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك الفرعونى في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحًا واستمرت 20 دقيقة.





يعرض "صدى البلد " أبرز المظاهر والفعاليات والأحداث التى شهدها هذا اليوم وسط متابعة لمختلف المحطات العالمية ولاسيما في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المشاهدين ميدانيًا للظاهرة الفلكية.





وكانت أبرز الأحداث هى الالتزام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تم اتخاذها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وقال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، إن الإجراءات الاحترازية تمثلت في زيادة أعداد اللوحات الإرشادية التى تتضمن التعريف بالإلتزام بهذه الإجراءات ، وقد حرصنا على توفير الكمامات والمعقمات لجميع الزوار وقياس درجة الحرارة ، بجانب تنظيم عملية الإصطفاف والتباعد وخاصة أمام وداخل الصالات المغلقة المتواجدة داخل قدس الأقداس بالمعبد .





وأردف مسعود بأنه تواجد فريق الترميم منذ الأسبوع الماضى لتنفيذ أعمال الترميم الدورية حيث تم تنفيذ أعمال التجميل والصيانة التي تم تنفيذها داخل معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى إستعدادًا لتعامد الشمس وهذه الأعمال تمت عن طريق إجراء صيانة كاملة للمعبدين وتنظيفهما من الأتربة ومخلفات الطيور، وإزالة البقع الناتجة عن مخلفات الطيور عن طريق أخصائي الترميم بالمعبد، وإجراء أعمال صيانة كاملة لشبكة الإنارة والإضاءة داخل المعبد وخارجه .





وأشار إلى أنه تم زيادة مساحة اللاند سكيب المحيطة بالمعبد، وصيانة كاميرات المراقبة والبالغ عددها 64 كاميرا لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما يجرى رش وتعقيم المعبدين والمنطقة المحيطة بهما، وعمل صيانة لعربات الجولف والتي تنقل الزوار من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم بهدف راحة ومساعدة كبار السن والمرضى من الزوار.





وأعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة أنه شاهد اليوم ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية 260 سائح أجنبى و 800 زائر مصري، وذلك داخل قدس الأقداس.





ونوه الدكتور عبد المنعم سعيد بأنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات ظاهرة تعامد الشمس ولن يتم السماح بدخول أى زائر بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين، كما أنه بالتوازى مع ذلك سيتم تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد لتفادى الزحام داخل الممر المؤدى إلى قدس الأقداس.



