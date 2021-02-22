تنفيذ 805 أحكام وضبط 537 مخالفة مرورية و27 قضية تموينية في أسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، الاثنين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهم وبحوزتهم (6) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو تزن (4.500) كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (700) جرام.
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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 805 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (168) حكم حبس جزئي، و( 34 ) حكم حبس مستأنف، و( 411 ) أحكام غرامات، و( 189 ) أحكام المخالفات .
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط ( 11 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لبيع بأزيد من السعر الرسمي .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 537 مخالفة مرورية شملت ضبط تروسيكل و2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 87 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 117 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية تُنفذ حملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهم وبحوزتهم (6) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو تزن (4.500) كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (700) جرام.
اقرأ أيضًا: أبو سمبل: تسهيل دخول وخروج السائحين لمشاهدة ظاهرة التعامد
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 805 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (168) حكم حبس جزئي، و( 34 ) حكم حبس مستأنف، و( 411 ) أحكام غرامات، و( 189 ) أحكام المخالفات .
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط ( 11 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لبيع بأزيد من السعر الرسمي .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 537 مخالفة مرورية شملت ضبط تروسيكل و2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 87 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 117 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية تُنفذ حملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.