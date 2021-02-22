300 ألف جرعة لقاح.. عوض تاج الدين: تجاوزنا قمة إصابات كورونا في المرحلة الثانية

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، ان الاجراءات التي اتخذتها الدول في مجابهة فيروس كورونا ادت الي انخفاض أعداد المصابين؛ موضحا أننا تجاوزنا قمة الإصابات في المرحلة الثانية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، اننا بحاجة إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ موضحا أن التحور الذي حدث في عدد من الدول مثل البرازيل وإنجلترا لم يظهر في مصر.





وأشار، الى أنه من الطبيعي ان تتراوح الفيروسات لأنها من المخلوقات ولكن حتى الان اللقاحات قادرة على مواجهة فيروس كورونا,



