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توك شو

300 ألف جرعة لقاح.. عوض تاج الدين: تجاوزنا قمة إصابات كورونا في المرحلة الثانية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:09 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، ان الاجراءات التي اتخذتها الدول في مجابهة فيروس كورونا ادت الي انخفاض أعداد المصابين؛ موضحا أننا تجاوزنا قمة الإصابات في المرحلة الثانية. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، اننا بحاجة إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ موضحا أن التحور الذي حدث في عدد من الدول مثل البرازيل وإنجلترا لم يظهر في مصر. 

وأشار، الى أنه من الطبيعي ان تتراوح الفيروسات لأنها من المخلوقات ولكن حتى الان اللقاحات قادرة على مواجهة فيروس كورونا,

واكد تاج الدين، أن حالة الهلع بين المواطنين قلت لان درجة الوعي ارتفعت لديهم؛ موضحا أننا في انتظار الجرعة الجديدة من اللقاح الصيني سينو فارم، موضحا أننا نستقبل 300 ألف جرعة من اللقاح. 
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