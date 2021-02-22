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هاني الناظر: المدخن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن هناك الكثير من الدراسات العلمية تؤكد خطورة السجائر، مشيرًا إلى أنه غير معقول أن تحمي السجائر من فيروس كورونا، لكنها تعمل على انتشار الوباء والمدخن أكثر عرضة للفيروس.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الحديث عن فوائد السجائر ومقاومتها لفيروس كورونا حديث غير علمي، وإن الدخان يؤثر على الجهاز التنفسي ويكون الفيروس قادر بكل سهولة على اختراق الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن الدخان لا يقتل الفيروس إطلاقًا.

وأوضح أن التدخين يُسبب العديد من الأمراض، وخطير على الرئة والقلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أن الشيشة المحمولة أخطر على صحة الإنسان من السجائر، وهي وسائل مدمرة للصحة، والشيشة تساعد على انتشار كورونا.
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