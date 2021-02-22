ظاهرة سقوط حاملي ألقاب الدوريات الخمس الكبرى.. أسباب





ليفربول في المركز السادس في البريميرليج.. باريس سان جيرمان في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ريال مدريد في المركز الثاني في الليجا، ويوفنتوس في المركز السادس في الدوري الإيطالي، بينما يكمن الاستثناء الوحيد في بقاء بايرن ميونخ على قمة صدارة البوندسليجا، لكنه أيضًا خسر العديد من النقاط.





إذا، كل الكبار يمرون بموسم سيء، فما الأسباب لذلك؟





السبب الأول هو ضغط المباريات، فأبطال الدوريات الخمس الكبرى بالكاد انتهوا من الموسم الماضي سواء محليًا أو قاريًا، ليدخلوا في الموسم الجديد مباشرة، دون أي فترات إعدادية، وهو الأمر الذي سبب على سبيل المثال العديد من الإصابات العضلية للاعبي فريق ليفربول.





السبب الثاني هو الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، فالفرق فشلت في إبرام صفقات كبيرة وقوية في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية.. يكفي أن نقول أن ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب صيفًا أو شتاءً، كذلك ليفربول، مع بيعهم عدد من اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في تقليص عدد الخيارات لكل الفريق، مع كثرة الإصابات سواء العضلية أو بسبب فيروس كورونا.





السبب الثالث هو غياب الجماهير بلا شك، فكل تلك الفرق التي توجت بألقابها هي فرق جماهيرية، وغياب الجمهور أثر معنويًا على اللاعبين بشكل كبير، إضافة إلى تأثيره المادي على النادي.





تغيير المدربين، ففرق يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا يدربهما نفس الطاقم الفني للموسم الماضي،

سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية، ظاهرة غريبة وغير معتادة، فكل الكبار بلا استثناء فقدوا العديد من النقاط، بل وأن حاملي ألقاب الدوريات الخمس الكبرى، هناك منهم من اقترب من خسارة لقبه بالفعل، مع تبقي متوسط 15 جولة من عمر الدوري.