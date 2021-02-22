ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ظاهرة سقوط حاملي ألقاب الدوريات الخمس الكبرى.. أسباب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية، ظاهرة غريبة وغير معتادة، فكل الكبار بلا استثناء فقدوا العديد من النقاط، بل وأن حاملي ألقاب الدوريات الخمس الكبرى، هناك منهم من اقترب من خسارة لقبه بالفعل، مع تبقي متوسط 15 جولة من عمر الدوري.

ليفربول في المركز السادس في البريميرليج.. باريس سان جيرمان في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ريال مدريد في المركز الثاني في الليجا، ويوفنتوس في المركز السادس في الدوري الإيطالي، بينما يكمن الاستثناء الوحيد في بقاء بايرن ميونخ على قمة صدارة البوندسليجا، لكنه أيضًا خسر العديد من النقاط.

إذا، كل الكبار يمرون بموسم سيء، فما الأسباب لذلك؟

السبب الأول هو ضغط المباريات، فأبطال الدوريات الخمس الكبرى بالكاد انتهوا من الموسم الماضي سواء محليًا أو قاريًا، ليدخلوا في الموسم الجديد مباشرة، دون أي فترات إعدادية، وهو الأمر الذي سبب على سبيل المثال العديد من الإصابات العضلية للاعبي فريق ليفربول.

السبب الثاني هو الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، فالفرق فشلت في إبرام صفقات كبيرة وقوية في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية.. يكفي أن نقول أن ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب صيفًا أو شتاءً، كذلك ليفربول،  مع بيعهم عدد من اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في تقليص عدد الخيارات لكل الفريق، مع كثرة الإصابات سواء العضلية أو بسبب فيروس كورونا.

السبب الثالث هو غياب الجماهير بلا شك، فكل تلك الفرق التي توجت بألقابها هي فرق جماهيرية، وغياب الجمهور أثر معنويًا على اللاعبين بشكل كبير، إضافة إلى تأثيره المادي على النادي.

تغيير المدربين، ففرق يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا يدربهما نفس الطاقم الفني للموسم الماضي، 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاح وصيفا.. مفاجأة في اختيارات مدرب أتلتيكو مدريد السابق لـ افضل 5 لاعبين في العالم 2020

كلوب يصدم محمد صلاح بدخول صراع التعاقد مع سيرجيو راموس

عودة أبطال الزمن الجميل.. كورونا يقود انقلابا كرويا في أوروبا

نهائي السوبر الإسباني.. برشلونة يبحث عن أول ألقابه مع كومان أمام أتلتيك بلباو.. الليلة

السبت الحزين على كبار أوروبا.. ليفربول يواصل السقوط و«لعنة» المونديال تضرب بايرن ميونخ

ترشيحاتنا

اليوم..مزاد علني لبيع 45 لوط سيارات وأدوات كهربائية بهذه المنافذ..اعرف التفاصيل

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا للمواطنين من طقس اليوم

عماد متعب يدرس الترشح في انتخابات الأهلي وغالي ينصحه بقائمة الخطيب.. تفاصيل

الصحة العالمية توجه تحذيرا عاجلا لدول العالم بشأن لقاحات كورونا

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بدر نوفل صديق عادل إمام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو