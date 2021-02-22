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محافظات

وفاة الراهب روفائيل النقلوني بدير الملاك في الفيوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:08 م
وفاة الراهب روفائيل
وفاة الراهب روفائيل النقلون
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الفيوم - نبيل أبو السعود

توفى اليوم الاثنين الأب الراهب روفائيل النقلونى، بدير الملاك غبريال بالفيوم، والراهب الراحل هو الدكتور الشماس ملاك، أستاذ التاريخ الكنسى والراهب التقى الإكليريكى المتميز، الذى كرس حياته للعلم وللبتولية والرهبنة، ولم يعلن الدير بعد عن ترتيبات صلوات الجنازة.


كما نعى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون والآباء الرهبان بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان ووكيل وهيئة التدريس والإداريين والدارسين بمعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية ومعهد أرسينوي للموسيقى والألحان الكنسية ومدارس القديس الأنبا أبرآم للغات والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات ولجان الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية الأرثوذكسية وجميع الشعب بإيبارشية الفيوم.


ويزفون للسماء نفس الأب الفاضل الراهب القس / روفائيل النقلوني  ويطلبون من فم صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية (118) أن ينيح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم ويهب العزاء السمائي للجميع .


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