ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتتعب كتير ومش عارف السبب .. قد تكون مصابا بهذا المرض النادر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:08 م
بتتعب كتير ومش عارف
بتتعب كتير ومش عارف السبب .. قد تكون مصابا بهذا المرض النادر
Advertisements
اسماء محمد
يشعر الكثير من الافراد بمتلازمة التعب المزمن دون ان يدركوا مما يجعلهم عرضة للمشاكل كثيرة منها عدم القدرة على القيام بمهام العمل أو مهام المنزل او المذاكرة وما الى ذلك.

وعادة يذهب المصابون بمتلازمة التعب المزمن الى عدد كبير من الاطباء ويقومون باجراء عدد كبير من التحاليل ولا يعرفن سبب معانتهم من هذه الحالة.
نعرض لكم فيما يلي اهم اعراض متلازمة التعب المزمن لتتمكنوا من اكتشافها مبكرا، وذلك وفقا لما ذكره موقع " buoyhealth" .

الأعراض الرئيسية
 متلازمة التعب المزمن " CFS " هى مرض مزمن يمكن أن يصيب أي شخص ويحد بشكل كبير من أنشطة الحياة ويجعلها أقل ،و يتكون من مجموعة متنوعة من الأعراض ، بما في ذلك:
• انخفاض كبير في الوظيفة: الأشخاص المصابون بـ CFS غير قادرين على المشاركة في الأنشطة المهنية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الشخصية على المستوى الذي كانوا قادرين عليه قبل الإصابة بالمتلازمة.
• التعب:  غالبًا ما يكون ظهور التعب مفاجئًا واخذ الراحة لا تخفف بشكل كبير من التعب في  CFS 
• الشعور بالضيق التالي للجهد :يتفاقم التعب بشكل كبير بعد النشاط الإدراك أو العاطفي أو البدني.
• نوم غير منعش بحيث يستيقظ الانسان ولا يشعر بأنه قد حصل على قدر كاف من الراحة اليومية.

أعراض أخرى
بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية المذكورة، قد تحدث أعراض أخرى:
• المتلازمة الفيروسية : يُبلغالعديد من الأشخاص عن تضخم الغدد الليمفاوية والحمى وأعراض البرد الشائعة في بداية متلازمة التعب المزمن.
• ضعف إدراكي: صعوبات في الانتباه أو الذاكرة أو حل المشكلات والتي تتفاقم بسبب المجهود. قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن صعوبة في العثور على الكلمات التي يريدون قولها أو الشعور بأنهم في "ضباب الدماغ" بعد بذل مجهود.
• عدم التحمل الانتصابي: الدوار ، والدوخة ، أو الإغماء عند الوقوف أو الجلوس.
• الألم: يشمل الصداع وآلام المفاصل وآلام العضلات.
• ضعف المناعة المسئولة عن الوقاية من الأمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعراض متلازمة التعب المزمن

نشرة المرأة والصحة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها.. ودراسة تحذر من تناول أطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

الاعتلال العصبي المحيطي.. الوخز فى الجزء المصاب أبرز أعراضه

تلف الأعضاء.. خبراء : تأثيرات مخيفة لـ كورونا داخل جسم الإنسان بعد التعافي

أعراض سلالة كورونا الجديدة.. مشاكل صحية على المدى الطويل

أسباب غير متوقعة وراء مرارة طعم الفم.. الحمل والجفاف أبرزها

ترشيحاتنا

الصحة العالمية توجه تحذيرا عاجلا لدول العالم بشأن لقاحات كورونا

سفير مصر في تنزانيا يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من المغرب بتعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا

دادة السينما المصرية.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا فخري

عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: بيعرف يشد الناس ليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو