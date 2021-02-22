بتتعب كتير ومش عارف السبب .. قد تكون مصابا بهذا المرض النادر

يشعر الكثير من الافراد بمتلازمة التعب المزمن دون ان يدركوا مما يجعلهم عرضة للمشاكل كثيرة منها عدم القدرة على القيام بمهام العمل أو مهام المنزل او المذاكرة وما الى ذلك.





وعادة يذهب المصابون بمتلازمة التعب المزمن الى عدد كبير من الاطباء ويقومون باجراء عدد كبير من التحاليل ولا يعرفن سبب معانتهم من هذه الحالة.

نعرض لكم فيما يلي اهم اعراض متلازمة التعب المزمن لتتمكنوا من اكتشافها مبكرا، وذلك وفقا لما ذكره موقع " buoyhealth" .





الأعراض الرئيسية

متلازمة التعب المزمن " CFS " هى مرض مزمن يمكن أن يصيب أي شخص ويحد بشكل كبير من أنشطة الحياة ويجعلها أقل ،و يتكون من مجموعة متنوعة من الأعراض ، بما في ذلك:

• انخفاض كبير في الوظيفة: الأشخاص المصابون بـ CFS غير قادرين على المشاركة في الأنشطة المهنية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الشخصية على المستوى الذي كانوا قادرين عليه قبل الإصابة بالمتلازمة.

• التعب: غالبًا ما يكون ظهور التعب مفاجئًا واخذ الراحة لا تخفف بشكل كبير من التعب في CFS

• الشعور بالضيق التالي للجهد :يتفاقم التعب بشكل كبير بعد النشاط الإدراك أو العاطفي أو البدني.

• نوم غير منعش بحيث يستيقظ الانسان ولا يشعر بأنه قد حصل على قدر كاف من الراحة اليومية.





أعراض أخرى

بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية المذكورة، قد تحدث أعراض أخرى:

• المتلازمة الفيروسية : يُبلغالعديد من الأشخاص عن تضخم الغدد الليمفاوية والحمى وأعراض البرد الشائعة في بداية متلازمة التعب المزمن.

• ضعف إدراكي: صعوبات في الانتباه أو الذاكرة أو حل المشكلات والتي تتفاقم بسبب المجهود. قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن صعوبة في العثور على الكلمات التي يريدون قولها أو الشعور بأنهم في "ضباب الدماغ" بعد بذل مجهود.

• عدم التحمل الانتصابي: الدوار ، والدوخة ، أو الإغماء عند الوقوف أو الجلوس.

• الألم: يشمل الصداع وآلام المفاصل وآلام العضلات.