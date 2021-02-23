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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا للمواطنين من طقس اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، توقعاته للطقس، اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء المملكة. 

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على 12 منطقة في المملكة.

وأضاف أن الأمطار متوقع هطولها في مناطق: "جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، الجوف، وتبوك". 

وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يخص حالة البحار، فيشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.
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