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أخبار العالم

طلب عاجل من بايدن للشعب الأمريكي بسبب كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:25 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من الشعب الأمريكي، التحلي باليقظة، والالتزام بقواعد السلامة، وأخذ اللقاح حين توفره. 

وقال بايدن، في كلمة له لتأبين ضحايا كورونا: "نستطيع التغلب على الفيروس، ونحن كأمريكيين لا نستسلم أبدا". 

واضاف بايدن: "لا يجب التعامل مع الجائحة من منطلق سياسي، فالفيروس لا يميز بين جمهوريين وديمقراطيين". 

وتابع: "سنحارب جائحة كورونا وسنهزمها، والاتحاد كأمة واحدة هو سبيل مواجهة كورونا". 

فيما قال الرئيس الأمريكي إن عدد الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الشعب الأمريكي، أكثر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام. 

وأضاف بايدن، في كلمة بمناسبة تأبين وفاة 500 ألف مواطن بسبب فيروس كورونا: "يجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام". 

وأكد: "سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة جائحة كورونا، و أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أمريكا نصف مليون". 

وأشار في كلمته إلى أن: " أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة، ويجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام". 

واستطرد: "اليوم نحيي حادثا مفجعا حقًا: 500.071 قتيل. هذا هو عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد في هذا الوباء، مقارنة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة". 
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