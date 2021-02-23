بحجة إنشاء جمعية شهرية.. حبس مستريحة استولت على 3.5 مليون جنيه من المواطنين بقليوب

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية بحبس ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة إنشاء جمعية شهرية.





كما أمرت النيابة بسؤال أصحاب البلاغات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا قسم شرطة قليوب بورود عدد من البلاغات وصل عددها إلى 42 بلاغا من مواطنين جميعهم يقيمون بناحية عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب بتضررهم من إحدى السيدات تدعى زينب ج. ي.، 33 سنة ربة منزل مقيمة بنفس الناحية لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 3 ملايين و500 ألف جنيه بزعم إنشاء جمعية شهرية إلا أنها استولت على هذه المبالغ دون ردها إلى أصحابها.





تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قليوب من ضبط المشكو في حقها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.





من ناحية أخرى،أمرت نيابة الخانكة بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق داخل شقة سكنية بقرية القلج لمعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر العقار الكائن به الشقة بالحريق





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج بالخانكة دون خسائر بالأرواح.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بالدور الرابع بمنطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.





وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أصحاب الشق بداخلها خلال وقت الحريق ووجودهم جميعا بعملهم ، كما تبين أن الحريق التهم محتويات المطبخ وجزءا من غرفة النوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.