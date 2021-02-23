شاهد.. شعبة المخابز: عندنا أفضل رغيف عيش في الشرق الأوسط وأنهينا فكرة الطوابير

قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بوزارة التموين ، إن العاملين في مخابز الوزارة ملتزمين تماما بقواعد النظافة ، معلقا على رأي إحدى المواطنات المعرضات لنظافة المخابز : " المواطن بيبقي عاوز يطلع يقول أي حاجة عشان يظهر نفسه في الإعلام " .





وأضاف عطية حماد ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن جميع العمال في إلتزام تام ، ومن عام 2014 لا يوجد مشكلات بتاتا في منظومة الخبز ، ونتعامل بحزم مع الشكاوى .





وتابع : حجم المخالفات لا تذكر إلى جانب الإلتزام التام ، ويكفي رأي أحد المواطنبن بأن المنظومة قضت تماما على طوابير العيش.





وأكمل : عندنا أفضل رغيف في الشرق الأوسط كله ، مش في مصر بس .



