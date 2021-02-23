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شاهد.. شعبة المخابز: عندنا أفضل رغيف عيش في الشرق الأوسط وأنهينا فكرة الطوابير

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:04 ص
رئيس شعبة المخابز
رئيس شعبة المخابز
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نورهان رأفت
قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بوزارة التموين ، إن العاملين في مخابز الوزارة ملتزمين تماما بقواعد النظافة ، معلقا على رأي إحدى المواطنات المعرضات لنظافة المخابز : " المواطن بيبقي عاوز يطلع يقول أي حاجة عشان يظهر نفسه في الإعلام " .

وأضاف عطية حماد ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن جميع العمال في إلتزام تام ، ومن عام 2014 لا يوجد مشكلات بتاتا في منظومة الخبز ، ونتعامل بحزم مع الشكاوى .

وتابع : حجم المخالفات لا تذكر إلى جانب الإلتزام التام ، ويكفي رأي أحد المواطنبن بأن المنظومة قضت تماما على طوابير العيش.

وأكمل : عندنا أفضل رغيف في الشرق الأوسط كله ، مش في مصر بس .

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