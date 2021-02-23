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تعليم

استعدادا للامتحانات والفصل الدراسي الثاني.. رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:57 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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منصور ابوالعلمين
ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم بالجامعة ، بحضور عمداء وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم ومدحت خليل مدير عام الادارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة.

وقال مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم، إن الجلسة بدأت بكلمة رئيس الجامعة ، والتى رحب فيها بالدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد وعمداء ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم ،  وتم التصديق على محضر الجلسة السابق وعرض جدول الأعمال.

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وأضاف خليل أن مجلس شئون الطلاب برئاسة رئيس الجامعة ، ناقش إنهاء إجراءات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الكليات للوقاية من فيروس كورونا ، وتوفير المستلزمات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ،  وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والتشديد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعى ، وإرتداء الكمامات لجميع العاملين.

كما ناقش المجلس الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى ، عقب انتهاء اعمال الامتحانات مباشرة بناء على تعليمات المجلس الاعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

فى سياق متصل ترأس الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث ( 27 ) بحضور رئيس الجامعة ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وبحضور مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة . 

وقال رأفت شريعى مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة إن الجلسة حضرها رئيس الجامعة والتى رحب فيها بالدكتور حسن عبد اللطيف ابو العلا نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وثقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث لتعيينه نائب لرئيس الجامعة وتراسه اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة. 

وأضاف شريعى أن جدول الأعمال تضمن إعادة قيد بعض الطلاب بعد سداد الرسوم الجامعية للعام الجامعى 2020 /2021 بكلية التربية الرياضية ، وإلغاء قيد الطلاب لعدم سداد الرسوم الجامعية ، وانتهاء المدة البينية لتسجيل النقطة البحثية بكلية الطب البيطرى، وكلية العلوم وتجميد بعض قيد الطلاب لمدة عام اعتبارا من 1/ 2/ 2021 لظروف مرضية بكلية العلوم و تعديل بعض القرارات فى شان تشكيل لجان الحكم والمناقشة.
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